Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сравнил вторую волну коронавируса в региона с цунами: по его словам, ситуация серьезнее, чем предполагалось, в больницах не хватает коек и бригад скорой помощи.

«У нас пошла вторая волна коронавируса. А на самом деле, это не волна, это цунами. <…> Сейчас все разом начали болеть. Не хватает коек, больниц, не хватает бригад скорой помощи. И врачи валятся с ног», — сказал Кузнецов во время прямого эфира «Утра с мэром».

Мэру задали вопрос, когда в аптеках появятся антибиотики и противовирусные средства. Кузнецов ответил, что, по его данным, сложная ситуация сложилась из-за отсутствия «кодов считывания». Лекарства на складах есть, но есть их не могут продать, так как система не выдержала такого большого количества покупателей.

«Нам нужно сберечь себя. И подольше продержаться. Насколько дольше, я не знаю. Мы, конечно, ждём все вакцины. Мы ждем благополучного исхода, но медики говорят, что нужно продержаться ещё год. Это сложная задача», — добавил чиновник.