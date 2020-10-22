И.о. главврача скорой помощи Абакана связал вторую волну со школами

Исполняющий обязанности главного врача станции скорой помощи Абакана Виктор Асакалов связал начало второй волны коронавируса с возвращением людей из отпусков и началом учебного года.

«У нас день ото дня растет количество выявленных больных COVID-19. Растет, к сожалению, и я не вижу пока пикового значения, на котором бы все остановилось. Трудно даже спрогнозировать. Я связываю это с началом учебного года, с заполнением детских учреждений. Люди успели отдохнуть – они приезжают с новыми контактами, обмениваются этими инфекциями, и пошел вот этот вал», — сказал Асакалов в интервью телеканалу «Абакан24».

По его словам, летняя жара «придавила» этот вирус, а он никуда не ушел – так и мутировал, циркулировал между людьми. Вирус любит прохладную и влажную погоду. Он попал в свою среду в момент, когда человеческая популяция начала общаться интенсивно.

«Обращаемость в "скорую" выросла кратно в четыре-шесть раз… Мы расширили количество бригад. Дошло до того, что к нам вахтовым методом ездит фельдшер из Сорска. Расширили, сколько могли, а больше не можем. Врачи на износ работают. Они приходят с утра – зарядились, сели. Я даже не знаю, когда они кушают – это ужасно», — сказал Асакалов.