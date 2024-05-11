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Племянник Кадырова получил орден от Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Хамзат Кадыров
Хамзат Кадыров
Фото: © adelimkhanov_95

Президент России Владимир Путин вручил племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзату Кадырову орден Мужества, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем телеграм-канале.

«Дорогой племянник с самого начала специальной военной операции принимает активное участие в поддержке чеченских бойцов. Он регулярно посещает передовые позиции, знакомится с ситуацией на месте, обеспечивая наших ребят всем необходимым для эффективной реализации задач»,— написал Делимханов.

Он также назвал Хамзата Кадырова достойным представителем команды Ахмата Кадырова, которого «знают как ответственного, исполнительного и энергичного молодого человека», который «с большой самоотдачей трудится на любом доверенном участке».

Хамзату Кадырову 27 лет. В должность помощника главы Чечни он вступил в 2017 году, сразу после окончания университета. В феврале 2023 года Хамзат Кадыров был назначен на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений.

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Политика #Россия
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