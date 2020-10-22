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США ударят по 120 европейским компаниям ради борьбы с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: © Official White House Photo

Расширенные санкции в отношении проекта «Северный поток — 2», о которых недавно сообщил Минфин США, затронут деятельность более 120 компаний из 12 стран Европы, сообщает компания-оператор проекта.

«Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток — 2", оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы», — сообщили ТАСС в компании Nord Stream 2 AG.

В компании выразили надежу на «скорейший ввод газопровода в эксплуатацию», так как это соответствует интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы.

Госдепартамент США опубликовал пояснение, в котором говорится, что санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток — 2» могут затронуть компании, предоставляющие услуги или финансирование для судов, участвующих в проекте. В Германии подвергли эти планы резкой критике.

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Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток — 2» уже построен на 94%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабря 2019 года из-за санкций США компания Allseas остановила работы по строительству газопровода.

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