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Россия заморозит ядерные арсеналы ради договора с США

Источник:
РИА Новости
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Россия ради продления на год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) готова вместе с США взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов, заявили в МИД РФ.

«Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что эта позиция может быть реализована «строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США». Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год.

«Если данный подход устроит Вашингтон, то тогда выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — добавили в ведомстве.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Сегодня это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

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Оборона #Военная политика #Оружие #Мир
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