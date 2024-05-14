Байден запретил импорт урана из России

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт в Соединенные Штаты урана из России, сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден подписал закон, «запрещающий импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской компанией».

США считают, что запрет на импорт урана из России позволит США устранить зависимость от России в сфере мирной ядерной энергетики, приводит ТАСС заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, выделение одобренных Конгрессом США по запросу Байдена 2,72 миллиарда позволит создать мощности для обогащения урана на территории США.