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Путин выбрал Китай для первого визита после инаугурации

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с государственным визитом на этой неделе, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин прибудет в Китай 16 мая, визит продлится два дня. Это будет первая зарубежная поездка президента после вступления в должность.

«Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении Кремля.

Программой визита Путина предусмотрена его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе поездки российский президент посетит Пекин и Харбин, где встретится с преподавателями и студентами местного политехнического университета, а также примет участие в открытии российско-китайских форумов.

Прошлый свой визит в Китай Путин совершил в октябре 2023 года.

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Политика #Мир
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