Упавшая во время фотосъемки с дамбы ГЭС в воду девушка умерла

Жительница Новосибирска, упавшая во время фотосессии с дамбы ГЭС в воду, умерла в больнице, сообщила Sibnet.ru СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Компания молодых людей фотографировалась поздним вечером в среду на дамбе ГЭС. Они залезли на парапет, поскользнулись и упали в воду. В итоге 25-летний парень утонул, его тело еще не нашли. Одна девушка из компании, которая также побывала в воде, впала в кому.

«(Девушка) скончалась, факт подтверждаем. Проверка продолжается», — сказала Кулешова.

В начале месяца в этом же месте, на дамбе ГЭС пьяная пара также упала во время фотосессии в воду, им удалось спастись.