Красноярец избил кондуктора за просьбу надеть маску

Полиция задержала мужчину в Красноярске, он избил женщину-кондуктора, которая заставляла его надеть маску, сообщает МВД РФ.

Сообщение о конфликте в автобусе поступило в полицию Красноярска несколько дней назад. В ходе проверки полицейские выяснили, что один из пассажиров вел себя агрессивно, отказался надеть медицинскую маску и нанес удары женщине-кондуктору. Его личность была установлена, а он задержан.

«В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 КоАП РФ. Судьей мирового суда Октябрьского района города Красноярска ему назначен административный арест сроком на 13 суток», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.