Многопрофильный медицинский центр открыли в Туве

Министерства обороны России завершило строительство многопрофильного медицинского центра в Туве, сообщило правительство региона.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол подчеркнул, что новый Медцентр в период, когда коварная болезнь вновь наступает, пришелся очень кстати, и будет способствовать спасению жизней. Пережить напряженный период летом, помог ввод нового теркорпуса, в котором организован госпиталь.

Многофункциональный медицинский центр построен Министерством обороны по типовому проекту из быстровозводимых конструкций за 78 дней. Общая площадь здания составляет 8, 2 тысячи квадратных метров. Медцентр оснащен 21 аппаратами ИВЛ. В каждой палате также имеется подводка к кислородной станции.

Начали функционировать четыре поста с последующим нарастанием по мере поступления пациентов. Всего в Центре предусмотрено 200 коек, в том числе 20 реанимационных. В первый день функционирования нового Медцентра приступили к работе 119 человек, в том числе 10 врачей.