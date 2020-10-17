НАВЕРХ

Коммунальный мост Новосибирска отремонтирую полностью к 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Капитальный ремонт Коммунального моста начнется в 2021 году, за четыре года мост отремонтируют лестницы, опорные и пролетные строения моста, сообщил Sibnet.ru в ответ на запрос департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Коммунальный мост открыли 20 октября 1955 года. Это первый автомобильный мост Новосибирска. Его еще капитально не ремонтировали.

Проект по реконструкции Коммунального (Октябрьского) моста будет разработан до 30 марта 2021 года и направлен на проведение проверки в ФАУ «Главгосэкспертиза России». По итогам проверки будет определена сметная стоимости ремонта.

«Капитальный ремонт Октябрьского моста начнется в 2021 году. Планируется проведение ремонта в два этапа. Первый этап – до молодежного чемпионата мира по хоккею – приведение в нормативное состояние проезжей и пешеходной части моста, ремонт лестниц, замена дорожного полотна, бордюров, ограждений, системы освещения и подсветки», — говорится в сообщении.

На втором этапе планируется ремонт опорных частей моста и пролетных строений. Срок – 2023-2025 годов. Также будет выполнен комплекс мероприятий по очистке ливневых стоков с проезжей и пешеходной частей моста.

«Учитывая уникальность Октябрьского моста и его большое значение в создании облика Новосибирска, все работы, при условии достаточного финансирования, будут и должны выполняться организациями, имеющими профессиональный опыт выполнения ремонтных работ сооружений такого класса сложности», — говорится в сообщении. 

Еще по теме
Власти передумали застраивать пойму Каменки в Новосибирске
Жилой комплекс с колесом обозрения построят в Барнауле
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
смотреть все
Новосибирск #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль обеспокоило «очень сильное» распространение коронавируса
•
ФСБ назвали причастной к отравлению Навального
•
31 декабря 2021 года будет выходным
•
Загадочное «подмигивание» звезды Бетельгейзе получило объяснение
Подробности
•
Прощание без тела: как хоронят умерших от коронавируса
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
•
История унижения: как Горбачев получил премию мира и потерял страну
•
Горожане против масок: почему мы такие безответственные?
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коммунальный мост Новосибирска отремонтирую полностью к 2025 году
Сибирь 17.10.2020 07:07
Тотальный диктант пройдет на полусотне площадок в Новосибирске
Сибирь 17.10.2020 06:31
Прощание без тела: как хоронят умерших от коронавируса
Сибирь 17.10.2020 05:32
Жителям Республики Алтай запретили тусоваться
Сибирь 16.10.2020 18:49
Самое популярное
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
7901
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
7059
Центробанк запустит печатный станок
4214
Гигантские обломки ракеты-носителя рухнули в Горном Алтае
3998
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль обеспокоило «очень сильное» распространение коронавируса
•
ФСБ назвали причастной к отравлению Навального
•
31 декабря 2021 года будет выходным
•
Загадочное «подмигивание» звезды Бетельгейзе получило объяснение
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навального нашли на немецком курорте
37
Центробанк запустит печатный станок
25
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
25
Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум
21
Папа Римский пересел на водородную Toyota
20