Коммунальный мост Новосибирска отремонтирую полностью к 2025 году

Капитальный ремонт Коммунального моста начнется в 2021 году, за четыре года мост отремонтируют лестницы, опорные и пролетные строения моста, сообщил Sibnet.ru в ответ на запрос департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Коммунальный мост открыли 20 октября 1955 года. Это первый автомобильный мост Новосибирска. Его еще капитально не ремонтировали.

Проект по реконструкции Коммунального (Октябрьского) моста будет разработан до 30 марта 2021 года и направлен на проведение проверки в ФАУ «Главгосэкспертиза России». По итогам проверки будет определена сметная стоимости ремонта.

«Капитальный ремонт Октябрьского моста начнется в 2021 году. Планируется проведение ремонта в два этапа. Первый этап – до молодежного чемпионата мира по хоккею – приведение в нормативное состояние проезжей и пешеходной части моста, ремонт лестниц, замена дорожного полотна, бордюров, ограждений, системы освещения и подсветки», — говорится в сообщении.

На втором этапе планируется ремонт опорных частей моста и пролетных строений. Срок – 2023-2025 годов. Также будет выполнен комплекс мероприятий по очистке ливневых стоков с проезжей и пешеходной частей моста.

«Учитывая уникальность Октябрьского моста и его большое значение в создании облика Новосибирска, все работы, при условии достаточного финансирования, будут и должны выполняться организациями, имеющими профессиональный опыт выполнения ремонтных работ сооружений такого класса сложности», — говорится в сообщении.