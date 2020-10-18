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Красноярские ученые создали спрей-обнаружитель опухолей в мозгу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Cараев Владимир, Sibnet.ru

Красноярские ученые разработали спрей для визуализации опухолей головного мозга во время операции по их удалению, сообщил Sibnet.ru руководитель компании «Аптамерлаб» Василий Мезько.

Ученые разработали спрей из искусственных антител — аптамеров, к которым присоединен краситель. Во время операции препарат наносится на опухоль на две минуты, врач смотрит через электронный микроскоп и свечение там, где остались опухолевые клетки. Исследователи подобрали антитела к ракам мозга, легкого и молочной железы. Они связываются только с опухолевыми клетками.

«Во время операции хирургу трудно отличить раковые и обычные клетки мозга, много крови, он ориентируется на знания и снимок МРТ, где видно в какой области мозга есть опухоль. Надо не отрезать лишнего, и не оставить ни одну раковую клетку, чтобы опухоль не выросла вновь», — рассказал Мезько.

«На стадии научно-исследовательских работ провели исследовании на токсичность. Затем провели 12 операций на людях в БСМП Красноярска, пройдя этический комитет и с письменного согласия пациента. Операции подтвердили эффективность», — сказал собеседник.

Компания-резидент Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) планирует найти партнера — фармацевтическую компанию, вместе с которой можно будет провести дальнейшие испытания. 

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