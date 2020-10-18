Красноярские ученые создали спрей-обнаружитель опухолей в мозгу

Красноярские ученые разработали спрей для визуализации опухолей головного мозга во время операции по их удалению, сообщил Sibnet.ru руководитель компании «Аптамерлаб» Василий Мезько.

Ученые разработали спрей из искусственных антител — аптамеров, к которым присоединен краситель. Во время операции препарат наносится на опухоль на две минуты, врач смотрит через электронный микроскоп и свечение там, где остались опухолевые клетки. Исследователи подобрали антитела к ракам мозга, легкого и молочной железы. Они связываются только с опухолевыми клетками.

«Во время операции хирургу трудно отличить раковые и обычные клетки мозга, много крови, он ориентируется на знания и снимок МРТ, где видно в какой области мозга есть опухоль. Надо не отрезать лишнего, и не оставить ни одну раковую клетку, чтобы опухоль не выросла вновь», — рассказал Мезько.

«На стадии научно-исследовательских работ провели исследовании на токсичность. Затем провели 12 операций на людях в БСМП Красноярска, пройдя этический комитет и с письменного согласия пациента. Операции подтвердили эффективность», — сказал собеседник.

Компания-резидент Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) планирует найти партнера — фармацевтическую компанию, вместе с которой можно будет провести дальнейшие испытания.