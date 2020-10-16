Байден перечислил провалы Трампа во внешней политике

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обвинил своего соперника действующего президента Дональда Трампа в провальной внешней политике.

«Мы сейчас больше изолированы на мировой арене, чем когда-либо», — приводит РИА Новости слова Байдена, сказанные им на встрече с избирателями.

По его словам, за время президентства Трампа «Иран сейчас ближе к ядерному оружию, чем когда-либо, у Северной Кореи сейчас больше бомб и ракет, наши союзники по НАТО сейчас открыто говорят, что они не могут нам доверять, на Дальнем Востоке и в Западной части Тихого океана мы тоже в изоляции».

«Я бы сказал, что мы сейчас в меньшей безопасности, чем мы были», — заявил Байден. При этом он похвалил Трампа за достижения на Ближнем Востоке в связи с нормализацией отношений арабских стран с Израилем, но отметил, что «нам больше не доверяют в мире».

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Демократ указал на недавний опрос общественного доверия, в котором, по его словам, президент США оказался позади лидеров России и КНР. «Когда 17 ключевых мировых держав спросили, кому они больше доверяют, кто лучший лидер, <…> президент оказался позади Путина и Си Цзиньпина», — сказал Байден.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Борьбу за пост главы государства от республиканцев ведет Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, от демократов — бывший вице-президент США Джозеф Байден. Инаугурация пройдет 20 января 2021 года.