«Вектор» выяснил, сколько коронавирус держится на монетах и банкнотах

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» выяснил, что коронавирус держится на банкнотах сутки, а на монетах гораздо меньше, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Наиболее распространенным путем передачи коронавирусной инфекции является воздушно-капельный путь, однако, заражение может произойти в результате контакта человека с различными объектами, содержащими на своей поверхности вирус.

В результате контакта человека, инфицированного коронавирусом, с купюрами и монетами, вирус может попасть на их поверхность. Специалисты «Вектора» выяснили, что на поверхности купюр вирус сохраняет свою инфекционность не менее суток, на поверхности монет – не менее трех часов. За один час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз, в то время как на поверхности денежных купюр – в 10 раз.

Деньги могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. После каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом. Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме.