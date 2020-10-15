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Российские танки оснастят системой защиты «Лесочек»

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Танки Т-72Б3М и Т-80БВМ в ходе дальнейшей модернизации планируется оснастить комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек», позволяющим подавлять радиоканалы управления мин и самодельных взрывных устройств, следует из материалов 38 Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России.

«В целях дальнейшего повышения живучести танков Т-72Б3М и Т-80БВМ на поле боя их предлагается оснастить комплексом радиоэлектронной борьбы "Лесочек"», — приводит ТАСС документы НИИ БТВТ.

Специалисты института также предлагают установить на Т-72Б3М и Т-80БВМ комплекс активной защиты «Арена-М», дополнительные блоки динамической защиты в жестком корпусе по бортам и заменить динамическую защиту «Контакт-5» на «Реликт», стоящую на танках Т-90М.

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Кроме того, повысить живучесть машин на поле боя планируется за счет установки систем электромагнитной защиты и автономной автоматической системой противопожарной защиты многократного действия.

В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все находящиеся на вооружении танки Т-72 будут модернизированы до уровня Т-72Б3М.

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Оборона #Оружие #Армия #Техника
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