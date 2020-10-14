Совы-бабочки поселились в красноярском «Роевом ручье». ФОТО

Самые маленькие совы — сплюшки поселились в красноярском зоопарке «Роев ручей», сообщает пресс-служба парка.

Новички называются сплюшками, это одна из самых маленьких сов, размер тела взрослой птицы всего 15—20 сантиметров, а масса 60—130 граммов. Сплюшкой эта сова называется не потому, что она постоянно спит, а потому, что в весенний период птицы любят дуэтное вокальное исполнение. Самец выкрикивает «сплю», а самка вторит грустным голосом «сплю–сплю».

Ночная птица, днем прячется в гуще кустов или на ветвях у ствола дерева, при опасности вытягивается столбиком, поднимает «ушки» и становится удивительно похожа на обломанный засохший древесный сучок. Когда сова ведет себя спокойно, то перья на ее ушах практически незаметны и только в состоянии повышенного волнения у нее поднимаются так называемые ушные пучки.

В вечерних сумерках летящая сплюшка напоминает крупную бабочку, летает бесшумно и маневренно, часто использует планирующий полет. Сплюшка питается преимущественно насекомыми. Глаза совки смотрят прямо вперед, поэтому ее поле зрения ограничено.

Подобно другим совам, сплюшка может поворачивать голову во все стороны, при этом ее тело остается неподвижным. Малая подвижность глаз щедро компенсируется способностью совки поворачивать голову на 270 градусов.