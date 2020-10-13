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Банки на фоне второй волны пандемии стали сворачивать кредитование

Источник:
Sibnet.ru
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Российские банки стали вновь сворачивать кредитование на фоне второй волны коронавируса — этот риск станет определяющем в политике банков в ближайшее время, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Количество выдач снизилось на 5% по сравнению с августом 2020 года и на 13% по сравнению с сентябрем прошлого года, составив 1,34 миллиона кредитов. В апреле число выданных кредитов наличными рухнуло на 55% по сравнению с мартом, каждый последующий месяц наблюдался рост показателя.

«Сокращение выдач кредитов наличными отчасти обусловлено сезонным фактором — выдачи в августе в большинстве предыдущих годов были выше, чем в сентябре. Во-вторых, поддержку кредитованию перестал оказывать эффект отложенного спроса, который был исчерпан за июль-август», — сказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

По его словам, банки приняли во внимание риск роста безработицы в стране на фоне второй волны коронавируса. «Вероятно, последний риск будет определять кредитную политику банков в ближайшие месяцы», — отметил Александрович.

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