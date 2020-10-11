Возобновились международные рейсы из аэропорта Красноярска

Аэропорт Красноярска возобновил международные вылеты, приостановленные весной 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Из международного аэропорта Красноярск возобновляется международное авиасообщение», — говорится в сообщении.

Точные даты и планируемые направления появятся в ближайшее время, сообщается в группе аэропорта. 10 октября стартовали прямые рейсы из Красноярска в Анталью.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.