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Власти Забайкалья закрыли ночные клубы

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Забайкальского края поручил закрыть ночные клубы на две недели и ограничить работу кафе по времени. Решение приняли, чтобы избежать передачи коронавирусной инфекции в местах массового скопления, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Решением губернатора с 9 октября по 22 октября приостановлена работа танцплощадок и дискотек. Пункты общественного питания должны завершать работу не позднее 24.00 часов. В рабочее время в кафе должно быть заполнено только наполовину.

Также по запрет попало проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме.

Деловые мероприятия решено проводить только в дистанционном режиме. В общественных местах продолжает действовать строгий масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

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