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Ученые рассказали о «смертельной дымке» над лесами в Арктике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Skorpicore / CC BY-SA 4.0

Ученые Сибирского федерального университета реконструировали влияние на сибирские леса индустриальных выбросов на севере Сибири, значительная доля которых связана с деятельностью крупных промышленных объектов Евразии и Северной Америки, находящихся за тысячи километров, сообщает пресс-служба вуза.

«На первый взгляд, мы имеем дело с удивительным парадоксом: идет повышение среднегодовой температуры, в том числе, в арктической зоне России — казалось бы, деревья должны расти лучше, а леса — увеличивать свою площадь. Но мы наблюдаем совсем иную картину. С 1970-х годов в Арктике погибло 24 тысяч квадратных километров бореальных лесов», — рассказал заведующий кафедрой математических методов и информационных технологий СФУ Владимир Шишов.

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Он отметил, что, если сравнивать сибирские леса и джунгли Амазонии с легкими планеты — наши леса переживают тяжелую пневмонию. Возможная причина — в особой арктической дымке, насыщенной различными загрязнителями — элементами, которыми насыщены промышленные выбросы. 

Эта аэрозольная взвесь в воздухе мешает нормальной жизни, в частности, фотосинтезу растений. Есть несколько гипотез, почему арктические, в том числе и сибирские леса переживают депрессию роста.

«На депрессию прироста древесины влияет в первую очередь уменьшающееся количество приходящей солнечной радиации с 1960 до 2000 года, которая влияет на фотосинтез растений. Это глобальное явление называют эффектом затемнения. Он был зафиксирован практически на всей территории Северного полушария и, особенно, в арктических областях», — сказал Шишов.

Ученые обнаружили косвенный источник информации, коррелирующий с количеством приходящей солнечной радиации — диапазон суточных колебаний температуры. Используя вычисления на суперкомпьютере, показали четкую взаимосвязь между депрессией прироста древесных растений на обширной территории от устья Оби до устья реки Хатанга и эффектами освещенности территории.

«Очевидно, что сибирские арктические леса на огромной территории находятся в депрессии, и в окрестностях Норильска это особенно заметно. Роковую роль играет "арктический" туман, образующийся из-за большого количества выбросов крупных промышленных предприятий, и специфики циркуляции воздушных масс в Арктике», — сказал ученый.

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