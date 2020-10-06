Центр Чумакова начал испытания вакцины от коронавируса в Новосибирске

Федеральный научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук начал
в Новосибирске испытание третьей в России вакцины от коронавируса, сообщил гендиректор
центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
«Мы 6 октября начали клинические испытания нашей вакцины в Новосибирске. Рассчитываем закончить первую и вторую фазы испытаний в ноябре, и, если все будет успешно, перейдем к третьей фазе», — цитирует Ишмухаметова ТАСС.
Он отметил, что вакцина Центра Чумакова — цельновирионная
инактивированная (содержит убитый вирус). Подавляющее большинство вакцин в мире
именно цельновирионные, это на сегодняшний день наиболее отработанный
подход. Такие вакцины обладают низкой белковой нагрузкой, то есть вакцины
даются в очень щадящей дозе для испытуемых. И количество потенциальных
осложнений поэтому минимально.
Ранее он говорил, что клиническое исследование вакцины пройдут
также в Кирове и Санкт-Петербурге. Более 3 тысяч добровольцев после вакцинации
16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.
Первой в России и мире зарегистрировали вакцину НИЦ
эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Ей
уже прививают медиков в регионах. В конце сентября зарегистрировали вакцину новосибирского Центра вирусологии «Вектор». Проводят
ее клинические испытания в наукограде Кольцово Новосибирской области.