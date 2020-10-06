Призывники из Новосибирска оказались здоровее сельских

Городские призывники оказались здоровее сверстников из сельской местности, это связано с отношением к здоровью, сообщил во вторник журналистам председатель военно–врачебной комиссии военного комиссариата Новосибирской области Евгений Шведов.

Осенний призыв в армию начался 1 октября и закончится 31 декабря. Из Новосибирской области призовут более 2 тысяч человек. 15 человек наберут в военно-инновационный технополис и столько же в президентский полк.

Все призывники пройдут перед отправкой экспресс-тестирование на коронавирус. При этом в весенний призыв ни один призывник из региона не был заражен коронавирусом.

«Насколько лет отмечается, что состояние (здоровья призывников) в сельской местности становится хуже, в городе выше. Каждый пытается улучшить качество жизни, в городе более внимательно относятся к этим вопросам (состоянию здоровья)», — сказал Шведов.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом показатель годности призывников не изменился и составляет 70%, а в среднем по стране он 79%.

Наиболее распространены болезни системы кровообращения. В прошлом году он говорил, что призывники также часто страдают заболеваниями костно-мышечной системы, органов дыхания и психическими расстройствами.