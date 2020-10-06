Трампа выписали из медцентра после лечения от COVID-19

Президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где лечился от коронавирусной инфекции и вернулся в Белый дом.

Американский лидер вышел из здания в медицинской маске в сопровождении охраны. Он не стал отвечать на вопросы журналистов. Глава Белого дома направился в свою резиденцию на вертолете, сообщает ТАСС с места событий.

На Южной лужайке Белого дома Трампа встретили журналисты президентского пресс-пула. По словам очевидцев, после возвращение в резиденцию он снял с себя медицинскую маску.

Трамп сообщил о выявлении у него и у его супруги Мелании коронавируса в ночь на пятницу, 2 октября. В тот же день глава государства прибыл в госпиталь в штате Мэриленд. Как пояснила тогда пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, в качестве меры предосторожности было решено, что Трамп проведет несколько дней в этом медицинском учреждении, продолжая работать там.