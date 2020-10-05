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ФАС прокомментировала опасения по поводу дефицита масок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дефицита средств медицинских масок и антисептиков в России не будет. Рынок насыщен и цены на средства индивидуальной защиты снижаются, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в понедельник в ходе пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Дефицита средств индивидуальной защиты не будет, роста цен нет. Более того, рынок сейчас насыщен, и мы фиксируем снижение цен. Но происходит оно по-разному. В Москве цены на маски снизились кардинально. Можно купить маски и за 5, и за 10 рублей. В Новосибирске, насколько я знаю, тоже», — заметил Тенишев.

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Также Тенишев в ходе пресс-конференции сообщил, что повышение цен на лекарства в 2020 году связаны с объективными причинами. В том числе с проблемами в международной торговле из-за пандемии и повышением спроса. 

Однако были выявлены и фармацевтические картели, установившие контроль за ценами на продукцию. Один из них находится в Новосибирской области, ряд крупных фармкомпаний, заподозренных в картельном сговоре обнаружили в Красноярском крае.

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Топ комментариев

Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

pkv84

Мда...не наскакали на пенсию....

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...

korvinsS

Слов просто нет сами себя уничтожим и это 100% не войной а загубленной природой.