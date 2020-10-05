ФАС прокомментировала опасения по поводу дефицита масок

Дефицита средств медицинских масок и антисептиков в России не будет. Рынок насыщен и цены на средства индивидуальной защиты снижаются, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в понедельник в ходе пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Дефицита средств индивидуальной защиты не будет, роста цен нет. Более того, рынок сейчас насыщен, и мы фиксируем снижение цен. Но происходит оно по-разному. В Москве цены на маски снизились кардинально. Можно купить маски и за 5, и за 10 рублей. В Новосибирске, насколько я знаю, тоже», — заметил Тенишев.

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Также Тенишев в ходе пресс-конференции сообщил, что повышение цен на лекарства в 2020 году связаны с объективными причинами. В том числе с проблемами в международной торговле из-за пандемии и повышением спроса.

Однако были выявлены и фармацевтические картели, установившие контроль за ценами на продукцию. Один из них находится в Новосибирской области, ряд крупных фармкомпаний, заподозренных в картельном сговоре обнаружили в Красноярском крае.