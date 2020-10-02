НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске

Источник:
Sibnet.ru
1352 0
Фото: © Sibnet.ru

Томские предприниматели будут платить штрафы за нарушение масочного режима через неделю, с 9 октября, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Томской области.

«Решением областного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции с 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. В соответствии с решением оперштаба торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски», – сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТомичи наплевали на масочный режим – Жвачкин

Продавцы, водители и другие представители организаций должны будут объяснить, почему отказывают в обслуживании тем, кто без масок.

За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: должностные лица и предприниматели будут платить до 50 тысяч рублей, юридические лица – до 300 тысяч. При повторном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.

«Областной оперативный штаб принял такое решение, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и динамики роста заболеваемости. В оперштабе рекомендуют использовать предстоящую неделю для подготовки к новым мерам», – говорится в сообщении.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Голикова объяснила серьезный рост коронавируса
Собянин обязал перевести на «удаленку» треть москвичей
Новое оборудование в Томске вдвое увеличит число тестирований на COVID
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп и его супруга заразились коронавирусом
•
Голикова объяснила серьезный рост коронавируса
•
Евросоюз оставил Лукашенко без санкций
•
Половина россиян не хочет заводить детей
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Золотое кольцо» для туристов открыли в Сибири
Сибирь 02.10.2020 18:27
Замглавы Барнаула обвинили в получении крупных взяток
Сибирь 02.10.2020 17:55
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
Сибирь 02.10.2020 17:16
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
Сибирь 02.10.2020 16:47
Самое популярное
Ростелеком раздает кинотеатр Wink бесплатно
18873
Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше
17824
ГИБДД разъяснила спорный момент в непропуске пешеходов
4005
Вышел трейлер комедии про съемку порно «Глубже!»
3282
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп и его супруга заразились коронавирусом
•
Голикова объяснила серьезный рост коронавируса
•
Евросоюз оставил Лукашенко без санкций
•
Половина россиян не хочет заводить детей
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
41
Путин взялся спасать лес
40
Американский эксперт предсказал скорое обрушение курса доллара
25
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
24
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
23