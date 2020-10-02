Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске

Томские предприниматели будут платить штрафы за нарушение масочного режима через неделю, с 9 октября, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Томской области.

«Решением областного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции с 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. В соответствии с решением оперштаба торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски», – сказано в сообщении.

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Продавцы, водители и другие представители организаций должны будут объяснить, почему отказывают в обслуживании тем, кто без масок.

За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: должностные лица и предприниматели будут платить до 50 тысяч рублей, юридические лица – до 300 тысяч. При повторном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.

«Областной оперативный штаб принял такое решение, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и динамики роста заболеваемости. В оперштабе рекомендуют использовать предстоящую неделю для подготовки к новым мерам», – говорится в сообщении.