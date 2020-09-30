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Томичи наплевали на масочный режим – Жвачкин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о «наплевательском» отношении жителей региона к масочному режиму и продлил его ещё на месяц.

Режим повышенной готовности, который включает в себя обязательное ношение масок, а также самоизоляцию для жителей старше 65 лет, продлён в Томской области до конца октября, сообщила в среду пресс-служба областного минздрава.

«Больше всего ситуацию усугубляет наплевательское отношение к соблюдению масочного режима. А иногда и демонстративное пренебрежение своим здоровьем и здоровьем окружающих. Нам всем не раз приходилось видеть, как посетители магазинов надевают защитную маску только на кассе и только после замечания продавцов. А, рассчитавшись за покупки, снова складывают ее в карман. Мы видим, как водители автобусов носят маски на подбородке. А большинство пассажиров не носят вообще. Как загружены спортивные центры, кафе и рестораны, в которых о дистанции между людьми никто не думает», – сказал глава региона Сергей Жвачкин.

Чтобы не вводить новые ограничения, оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе решил усилить контроль соблюдения масочного режима в общественных местах, а также сохранить самоизоляцию для представителей старшего поколения, помогать которым будут волонтёры.

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Третья мера борьбы с распространением инфекции – максимально возможный переход на удалённую работу предприятий и других организаций.

«Мы не вводим дополнительных ограничений, не возвращаемся к усеченному режиму работы ряда отраслей. Однако, подчеркну, это – решение сегодняшнего дня. Какой станет ситуация завтра, каких мер и шагов она потребует от власти, зависит от каждого из нас», – прокомментировал Жвачкин.
Тема: Распространение коронавируса
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