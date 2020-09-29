Томички вышли на пикет в защиту роддома №4

Серия одиночных пикетов против перепрофилирования роддома №4 в COVID-госпиталь прошла в Томске.
Персонал роддома №4 Томска выразил готовность перепрофилировать учреждение под COVID-госпиталь, хотя власти подчеркнули, что решение пока не окончательное. Вероятность закрытия возмутила томичей. В понедельник у роддома прошла серия пикетов.
«Я надеюсь, что нам получится избежать более серьезных мер, сегодня со слезами на глазах были очень многие. Если все-таки ситуация усугубится, пойдём к областной администрации и это уже будет не пикет», – написала в Instagram организатор пикета Юлия Мустафина.
На платформе Change.org набирает популярность петиция против закрытия роддома. К моменту публикации новости её подписали почти 29 тысяч человек.
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ОЧЕРЕДНОЙ ПОЗОР ЧИНОВНИКАМ! Сегодня возле 4 роддома я провела пикет в его поддержку и коллектива учреждения. Я надеюсь, что нам получится избежать более серьезных мер, сегодня со слезами на глазах были очень многие Если все-таки ситуация усугубится, пойдём к областной администрации и это уже будет не пикет. Все понимаем, что закрытие роддома - это не выход. Правильно сказал Игорь Николаевич, закрытие - это должна быть крайняя мера, что сравнимо с режимом военного положения. Своевременная, квалифицированная медицинская помощь должна оказываться в установленном порядке. А не в ущерб здоровью и жизни. Конечно, она будет оказана, но в каком качестве? Почему власти считают что ковидные больные - это приоритет? Т.к большинство из них лечатся дома. Да, количество заболевших возросло, но вы тогда и цифры показывайте верные! Сколько конкретно больных на домашнем лечении, а также в госпиталях. А то цифрами пугают, а реально дела не так уж плохи.. По данным оперштаба, в больницах, куда госпитализируют пациентов с COVID, на 26 сентября свободно 54,1 % мест от общего количество подготовленных коек. И ВТОРАЯ НОВОСТЬ, которая вышла следом ! Клиники Сибирского государственного медицинского университета, при которых был оборудован госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом, с октября возвращаются к обычному режиму работы и начинают оказывать плановую медицинскую помощь. Одновременно с этим власти сообщили, что ковидный госпиталь, открытый ранее на базе клиник Сибирского государственного медицинского университета, было принято решение закрыть. С октября клиники возвращаются к обычному режиму работы. Как рассказал журналистам в понедельник глава областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев, для закрытия ковидария в клиниках СибГМУ есть несколько причин. «Мы же понимаем, что у нас помимо коронавирусной инфекции есть и другие профили, другие заболевания, которые тоже необходимо лечить. И есть потребность в том, чтобы развернуть и плановую медицинскую помощь с другими заболеваниями. А те профили, которые есть в клиниках СибГМУ, некоторые и них представлены в Томске в единичном экземпляре. Поэтому есть потребность в данной помощи у населения