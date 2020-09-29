Томички вышли на пикет в защиту роддома №4

Серия одиночных пикетов против перепрофилирования роддома №4 в COVID-госпиталь прошла в Томске.

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Персонал роддома №4 Томска выразил готовность перепрофилировать учреждение под COVID-госпиталь, хотя власти подчеркнули, что решение пока не окончательное. Вероятность закрытия возмутила томичей. В понедельник у роддома прошла серия пикетов.

«Я надеюсь, что нам получится избежать более серьезных мер, сегодня со слезами на глазах были очень многие. Если все-таки ситуация усугубится, пойдём к областной администрации и это уже будет не пикет», – написала в Instagram организатор пикета Юлия Мустафина.

На платформе Change.org набирает популярность петиция против закрытия роддома. К моменту публикации новости её подписали почти 29 тысяч человек.