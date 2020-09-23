Пульмонолог в Забайкалье заявил о неизбежности второй волны COVID-19

Вторая волна коронавируса будет, но спрогнозировать насколько она будет разрушительной сложно, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава Забайкалья Сергей Лукьянов.

«Вне всякого сомнения, вторая волна будет. Она нас не минует, мы не знаем, насколько она будет разрушительной. Вопросов больше чем ответов. В Европе уже подтвердили, что наступила вторая волна заболеваемости. В Израиле введены беспрецедентно жесткие карантинные мероприятия за все время пандемии», — цитирует медика РТК «Забайкалье».

Он сообщил, что за последние три дня в регионе поступило 102 пациента с подозрением на COVID-19. И когда в медучреждения края поступает 40-50 человек в день, система справляется.

Но если число увеличится до 100 человек ежедневно — это «будет большой напряг для системы здравоохранения».

В сентябре главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что Россию ждет не вторая волна распространения коронавируса, а подъем заболеваемости.

«О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью, скажем так, пройдена первая волна. У нас... было динамичное снижение, сейчас немножко небольшой рост начался», — отметил он.