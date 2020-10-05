НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ФАС обнаружила крупные фармацевтические картели в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
438 1
Фото: © Sibnet.ru

Повышение цен на лекарства в 2020 году произошло по ряду причин, в том числе объективных. В то же время существуют крупные фармкартели, в том числе в Новосибирской области и Красноярском крае, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в понедельник в ходе пресс-конференции.

По данным Росстата в 2020 году рост цен на лекарства составил 9%. Это вызвано рядом причин, в том числе и объективных, объяснил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России.

«В том числе и из-за нарушения международных связей из-за пандемии, повышенным спросом на лекарства. А любое повышение спроса влечет и рост цен. Но в мутной воде всегда у нас пытается кто-то поймать рыбку. Мы только за это полугодии 2020 года возбудили 20 картельных дел на фармацевтическом рынке», — добавил Тенишев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?

Речь идет о сговоре, фармацевтических компаний с целью повышения цен на рынке на лекарственные препараты. «Корни» одного из таких картелей нашли в Новосибирской области, но «он охватывает всю РФ». 

По словам Тенишева, принято решение, что в дальнейшем проверку по делу будет проводить центральный аппарат ФАС.

«Мы выявили ряд крупных фармкартелей, которые действуют на территории Красноярского края, и один из них охватывает, наверное, половину страны. Там миллиардные обороты у этих "товарищей". Я думаю, у нас до конца года будет еще ряд громких уголовных дел», — резюмировал Тенишев.

Еще по теме
Детсадами Хакасии заинтересовалась антимонопольная служба
Россия оплатит повышение зарплат в Абхазии и Южной Осетии
ФАС назвала регионы-лидеры по картельным сговорам в Сибири
Мишустин продлил мораторий на банкротства
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия оплатит повышение зарплат в Абхазии и Южной Осетии
•
Власти перечислили три версии загрязнения на Камчатке
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские ученые рассказали о причинах загрязнения на Камчатке
Сибирь 05.10.2020 17:48
Детсадами Хакасии заинтересовалась антимонопольная служба
Сибирь 05.10.2020 17:12
Новосибирскую вакцину от COVID признали самой безопасной
Сибирь 05.10.2020 16:30
Подросток в Кузбассе вдохнул бензин и умер
Сибирь 05.10.2020 15:37
Самое популярное
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
22190
Штрафы за нарушение масочного режима введут в Томске
6346
Браконьер на Алтае нашел и убил впавшего в анабиоз крокодила
3612
Выход World of Warcraft Shadowlands перенесли
3385
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
•
Россия оплатит повышение зарплат в Абхазии и Южной Осетии
•
Власти перечислили три версии загрязнения на Камчатке
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
56
Путин взялся спасать лес
42
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
42
Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана
26
Омские врачи ответили на заявление Навального о «тайных агентах»
25