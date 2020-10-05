ФАС обнаружила крупные фармацевтические картели в Сибири

Повышение цен на лекарства в 2020 году произошло по ряду причин, в том числе объективных. В то же время существуют крупные фармкартели, в том числе в Новосибирской области и Красноярском крае, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в понедельник в ходе пресс-конференции.

По данным Росстата в 2020 году рост цен на лекарства составил 9%. Это вызвано рядом причин, в том числе и объективных, объяснил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России.

«В том числе и из-за нарушения международных связей из-за пандемии, повышенным спросом на лекарства. А любое повышение спроса влечет и рост цен. Но в мутной воде всегда у нас пытается кто-то поймать рыбку. Мы только за это полугодии 2020 года возбудили 20 картельных дел на фармацевтическом рынке», — добавил Тенишев.

Речь идет о сговоре, фармацевтических компаний с целью повышения цен на рынке на лекарственные препараты. «Корни» одного из таких картелей нашли в Новосибирской области, но «он охватывает всю РФ».

По словам Тенишева, принято решение, что в дальнейшем проверку по делу будет проводить центральный аппарат ФАС.

«Мы выявили ряд крупных фармкартелей, которые действуют на территории Красноярского края, и один из них охватывает, наверное, половину страны. Там миллиардные обороты у этих "товарищей". Я думаю, у нас до конца года будет еще ряд громких уголовных дел», — резюмировал Тенишев.