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Красноярец спустился вниз головой со скал на «Столбах». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярский экстремал Андрей Дидух спустился без страховки вниз головой с одной из скал в нацпарке «Столбы», сообщил на странице во «ВКонтакте» пресс-секретарь Русского географического общества Владислав Власов.

«Для любителей экстрима — снял спуск знаменитого "Андроныча", Андрея Андроновича Дидуха, с Перьев — одного из самых красивых скальных массивов в национальном парке «Красноярские Столбы». Спуск без страховки и головой вниз», — написал Власов.

Высота Перьев — 42 метра, основных «перьев» четыре. На их вершины ведет более 10 ходов. Спускается Дидух по расщелине между скалами по так называемому «шкуродеру». Это уникальный прием скалолазания и, безусловно, опасный, особенно без страховки.

 «Я всегда говорю со скалами. Всегда здороваюсь со Столбами. И, думаю, они меня слышат», — цитирует Дидуха Власов.

На видео слышно, в каком шоке зрители. Когда спуск закончился, они зааплодировали. «Дедушка, е-мое!», — сказал восхищено и испугано какой-то мальчик.


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