Тонна нефти попала в реку Хатангу из-за аварии на трубопроводе

Тонна нефти попала в реку Хатангу и на почву на Таймыре из-за аварии на трубопроводе во время шторма, сообщает прокуратура Красноярского края.

В воскресенье во время шторма при перекачке сырой нефти по временному трубопроводу, ведущему от нефтеналивного танкера на склад ООО «Энергия», произошел аварийный отрыв судна от берега. Это привело разгерметизация трубопровода. Около одной тонны ГСМ попало в реку Хатанга и на почву.

Прокуратура проверит причины и условия произошедшего, оценит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.

В этом году это не первая авария в Красноярском крае, связанная с разливом нефтепродуктов. Самая крупная произошла с одним из топливных резервуаров дочерней компании «Норникеля» — НТЭК —в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан.