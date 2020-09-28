Кремль призвал немедленно прекратить боевые действия в Карабахе

Россия призывает Азербайджан и Армению незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха стала «поводом для серьезнейшего беспокойства» России и других стран.

«С первых часов после обострения этой ситуации министр иностранных дел Лавров был в контакте с обоими коллегами из Еревана и Баку. Кроме того, по инициативе армянской стороны Путин вчера переговорил с премьер-министром Армении», — приводит РИА Новости заявление Песков.

Накануне представители Нагорного Карбаха сообщили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Российский МИД призывал стороны к сдержанности. Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе