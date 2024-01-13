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Пашинян сделал новое предложение Азербайджану

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о контроле над вооружениями.

«Мы предлагаем, говорим: для обеспечения безопасности давайте осуществим зеркальный отвод войск от линии границы, определенной Алма-Атинской декларацией, чтобы нейтрализовать риск столкновений», — сказал Пашинян, его слова приводит Aysor.

Глава правительства также напомнил о предложении создать демилитаризованную зону на приграничных территориях. Однако Баку отклонил эти предложения. Тем самым напряженность между странами остается.

«Могу сделать еще одно предложение: давайте подпишем соглашение о контроле над вооружениями, чтобы Армения и Азербайджан достигли конкретных соглашений, касающихся вооружений, и имели возможность контролировать выполнение договоренностей друг друга», — отметил премьер.

В сентябре прошлого года Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана. Нагорный Карабах после этого покинули более 100 тысяч армян.

Тема: Карабахский конфликт
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Политика #Мир
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