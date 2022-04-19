Путин обсудил проблемы Карабаха

Карабах остается регионом с множеством проблем, заявил российский президент Владимир Путин во время переговоров с армянским премьером Николом Пашиняном.

Путин 19 апреля в Ново-Огарево начал переговоры с Пашиняном — беседа прошла в очном формате. Главы государств обсудили темы безопасности и ситуацию в Нагорном Карабахе, передает сайт Кремля.

«Мы с вами постоянно в контакте: не знаю, если не каждую неделю, то каждые десять дней точно говорим по телефону, да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период», — обратился к армянскому лидеру Путин.

В свою очередь, Пашинян подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе и уточнил, что Москва и Ереван планируют подписать ряд документов.