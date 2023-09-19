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Азербайджан начал боевые действия в Карабахе: что известно

Источник:
Sibnet.ru
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армянские солдаты на позициях
армянские солдаты на позициях
Фото: © пресс-служба Минобороны Армении
Азербайджан объявил о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», потребовав вывода армянских военных с территории непризнанной республики и расформирования местных органов власти. Что известно о происходящем?

С чего все началось

Официальный Баку обвинил Армению в «террористической политике» — по версии властей Азербайджана, именно Ереван стоял за провокацией с подрывом машины на трассе Ахмедбейли — Физули — Шуша, в результате которого погибли три человека.

Кроме этого, Армению обвинили в нарушении положений трехстороннего соглашения, подписанного двумя республиками и Россией в ноябре 2020 года. На этом фоне 19 сентября началась военная операция «локального характера» в Нагорном Карабахе.

Баку заявил, что целью операции является обеспечение положений трехстороннего заявления, а также разоружение и вывод армянских военных с территории непризнанной республики. В свою очередь, Ереван считает, что Азербайджан стремится провести в Карабахе «этническую чистку».

Российские миротворцы с полудня по московскому времени фиксируют многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики уточнило, что бои идут по всей линии соприкосновения.

Минобороны Азербайджана утверждает, что взяло под контроль 60 армянских боевых позиций в Карабахе. Ведомство отчиталось в уничтожении более 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, более 30 минометов, двух зенитно-ракетных комплексов противника.

Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о 25 погибших в результате азербайджанских обстрелов. Еще 138 пострадали, уточнил Минздрав непризнанной республики. Азербайджан заявил об одном погибшем в результате обстрела со стороны Нагорного Карабаха.

Предыстория конфликта

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха, где преимущественно проживают армяне, продолжается более 30 лет. В советское время он был частью Азербайджанской ССР, однако в ходе Карабахской войны 1992—1994 годов регион перешел под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в 2020 году. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе разместились российские миротворцы.

В 2022 году Ереван и Баку приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом при выполнении ряда условий.

Первые реакции

Премьер-министр Армении Никола Пашинян созвал заседание Совбеза страны. Он назвал действия Азербайджана «наземной операцией по этнической чистке армян Нагорного Карабаха». Он подчеркнул, что Армения не участвует в военных действиях и ожидает от российских миротворцев действий по стабилизации ситуации.

Власти Азербайджана заявили, что готовы к переговорам с властями непризнанного Карабаха только после их капитуляции. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев уточнил, что у Баку нет военных целей в соседней Армении.

Россия призвала обе стороны прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию. МИД РФ подчеркнул, что Москва остается приверженной сотрудничеству с Арменией, российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан прекратить военные действия. Франция, страна с самой большой в Европе армянской диаспорой, затребовала проведения экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Европарламент призвал совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Карабахе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал решение Азербайджана начать «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Турция считает действия Азербайджана направленными на защиту своей территориальной целостности, а Нагорный Карабах — азербайджанской территорией, отметил Эрдоган.

На фоне ситуации в Карабахе в Ереване начались массовые протесты с участием десятков тысяч людей. Митингующие в центре города призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна и пытаются прорваться в здание правительства. 

Тема: Карабахский конфликт
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Оборона #Конфликты #Аналитика
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Saint_sacred

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ball-n-wall

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Nik3316

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mihan-krap

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