Замкомандующего российскими миротворцами погиб в Карабахе

Замкомандующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган погиб 20 сентября в результате обстрела в районе населенного пункта Джанятаг, сообщает Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

«В Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Ковган Иван. Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента», — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг, был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в машине военные погибли, их число в военном ведомстве не уточнили.

По информации «Первого канала», в результате обстрела погибли четверо российских миротворцев. Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью миротворцев и сообщило, что расследованием инцидента занимаются следственные органы Азербайджана и России.