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Замкомандующего российскими миротворцами погиб в Карабахе

Источник:
Sibnet.ru
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Замкомандующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган погиб 20 сентября в результате обстрела в районе населенного пункта Джанятаг, сообщает Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

«В Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Ковган Иван. Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента», — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами, возвращавшийся с наблюдательного пункта Джанятаг, был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в машине военные погибли, их число в военном ведомстве не уточнили.

По информации «Первого канала», в результате обстрела погибли четверо российских миротворцев. Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью миротворцев и сообщило, что расследованием инцидента занимаются следственные органы Азербайджана и России.

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Оборона #Конфликты #Армия
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