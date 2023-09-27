Азербайджан задержал экс-министра Карабаха Рубена Варданяна

Бывший госминистр непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан при попытке выехать в Армению, сообщает погранслужба Азербайджана. Он был перехвачен азербайджанскими силовиками на пограничном пункте «Лачин».

Варданяна доставили в Баку и «передали соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения». Ранее о задержании Рубена Варданяна сообщила его жена Вероника Зонабенд.

Вардянан с 1985 года жил в России. Forbes оценивал его состояние в 2021 году в 1 миллиард долларов, он занимал 116 место в списке богатейших россиян. В сентябре 2022 года бизнесмен решил отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах.

В декабре того же года президент Владимир Путин удовлетворил его прошение о выходе из российского гражданства. С ноября 2022 года по 23 февраля 2023 года Варданян занимал пост госминистра Карабаха.