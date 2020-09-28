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Масочный режим продлили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Масочный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции продлили в Новосибирской области ещё на месяц, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«На месяц продляется режим повышенной готовности – необходимо соблюдать требования социального дистанцирования и масочного режима», – сказано в сообщении.

Продолжаются проверки соблюдения требований безопасности, в первую очередь, на предприятиях общепита, в магазинах, общественном транспорте.

За прошлую неделю проверили киноконцертный комплекс «Маяковский»: там выявили организацию бизнес-тренинга, где было более тысячи участников. В отношении организатора мероприятия возбуждено административное производство: он нарушил запрет на проведение просветительских мероприятий с очным присутствием граждан. Также проверили шесть предприятий общепита и 30 магазинов, некоторые из них ответят за несоблюдение масочного режима.

Тема: Распространение коронавируса
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