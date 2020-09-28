Глава Армении позвонил Путину после начала боев с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России — лидеры двух стран обсудили резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — говорится в сообщении.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Армении.

Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

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Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.