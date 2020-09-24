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Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Источник:
ТАСС
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Группа российских общественных деятелей, в числе которых писатель Сергей Комков направила заявку на присуждение премии российскому лидеру в Нобелевский комитет.

«Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета», — приводит ТАСС слова Комкова.

Выдвижение на премию мира прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, и эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель», — сказал он.

«Если решение будет принято (о присуждении премии) — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного», — сказал Песков.

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