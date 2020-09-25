Создатель «Новичка» рассказал о невозможности отравления Навального

Создатель яда «Новичок» Леонид Ринк заявил, что если бы Алексея Навального отравили, то он умер бы через 10 минут.

«До самых первых симптомов – минуты, а до смерти 10 минут», – сказал Ринк, отвечая на вопрос «РИА Новости», когда при отравлении «Новичком» возникнут симптомы, а когда человек умрёт.

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Эксперт пояснил, что в случае отравления в томской гостинице Навальный просто не смог бы добраться до самолёта.

«В случае отравления Навального "Новичком" ни до какого самолета, если он в гостинице что-нибудь выпил, он бы не дошел, потому что у него закрылись бы глазки и он бы не смог ни в самолёт, никуда попасть. Это 100 процентов, я говорю», – прокомментировал Ринк.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полёте из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске, где политика доставили в местную больницу, а после транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Навальный был в коме, но уже пришёл в себя, недавно его выписали из клиники.