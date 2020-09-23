Навального выписали из клиники

Оппозиционный политик Алексей Навальный выписан из стационара «Шарите», врачи считают возможным полное выздоровление, сообщается на сайте медицинского учреждения.

Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 он провел в реанимации.

«Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление, исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже», — говорится в заявлении клиники.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск — Москва. Сначала его госпитализировали в Омске, после чего транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Экспертиза специалистов военной лаборатории Бундесвера показала, что Навальный отравлен боевым ядом «Новичок». Российские врачи считали, что его состояние вызвано нарушением обмена веществ.