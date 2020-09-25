Александра Карелина избрали сенатором

Бывшего депутата Госдумы Александра Карелина избрали членом Совета Федерации от Новосибирской области. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов областного Заксобрания на сессии в пятницу.

Госдума 22 сентября досрочно прекратила полномочия Карелина. Основанием послужило заявление депутата, в котором он объяснил, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

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Заксобрание намерено делегировало Карелина в СовФед, так как Карелин является персоной федерального значения. В Совете Федерации он будет решать стратегические интересы региона. Предыдущим представителем регионального парламента в Совфеде был депутат Владимир Лаптев.

Карелин — спортсмен, борец греко-римского стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение тринадцати лет, не проигравший ни одной схватки. Депутат Государственной Думы пяти созывов. Член президиума генерального совета политической партии «Единая Россия».