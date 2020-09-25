Кобзев назвал Иркутскую область особенной

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал регион особенным и отметил, что область нуждается в особом внимании, сообщила пресс-служба Кремля.

«Задач много, область особенная, она нуждается в особом внимании. Для меня сегодня главная задача – это, конечно, сформировать команду, мобилизовать ее, все ресурсы и весь опыт работы, сделать так, чтобы работать именно на благо жителей Иркутской области», — отметил Кобзев.

Путин заметил, что каждый регион можно назвать особенным, но Иркутская область — это очень перспективный регион. Сейчас там, по словам президента, надо навести порядок в лесной отрасли. Уделить внимание пострадавшим от паводка районам.

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«А такие проблемные территории, как Усолье, комбинат "Усольехимпром", – нужно, конечно, тоже самым внимательным образом к этому отнестись. Здесь и Минобороны работает, помогает, и другие специальные службы. Все будем делать, но тоже вместе с вами», — заверил глава государства.

Кобзев с 2019 года исполнял обязанности губернатора области после отставки по собственному желанию предыдущего главы Сергея Левченко. В сентябре состоялись досрочные выборы губернатора, где Кобзев набрал более 65% голосов.