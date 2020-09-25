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Кобзев назвал Иркутскую область особенной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал регион особенным и отметил, что область нуждается в особом внимании, сообщила пресс-служба Кремля.

«Задач много, область особенная, она нуждается в особом внимании. Для меня сегодня главная задача – это, конечно, сформировать команду, мобилизовать ее, все ресурсы и весь опыт работы, сделать так, чтобы работать именно на благо жителей Иркутской области», — отметил Кобзев.

Путин заметил, что каждый регион можно назвать особенным, но Иркутская область — это очень перспективный регион. Сейчас там, по словам президента, надо навести порядок в лесной отрасли. Уделить внимание пострадавшим от паводка районам.

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«А такие проблемные территории, как Усолье, комбинат "Усольехимпром", – нужно, конечно, тоже самым внимательным образом к этому отнестись. Здесь и Минобороны работает, помогает, и другие специальные службы. Все будем делать, но тоже вместе с вами», — заверил глава государства.

Кобзев с 2019 года исполнял обязанности губернатора области после отставки по собственному желанию предыдущего главы Сергея Левченко. В сентябре состоялись досрочные выборы губернатора, где Кобзев набрал более 65% голосов.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Цена бензина и всего остального растет постоянно, а доходы -нет. Вот и причина

jeryakob

такой орган. если ему скажут - то заметит. пока кремль молчит - он не заморачивается

-Керя-

В России начинаем работать за еду и ЖКХ Сумрак какой то

DYNAMO7294

При путинизме все еще намного хуже будет!

xarakire

Я, конечно, не поддерживаю, но и осуждать их тоже не могу.Так называемые "украинцы" своим скотским поведением...