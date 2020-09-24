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Disney объявила о переносе премьер на следующий год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мстители»

Студия Disney из-за продолжающейся пандемии коронавируса вновь объявила о переносе ряда премьер теперь уже на 2021 год, в частности, речь идет о долгожданной «Черной вдове» из киновселенной Marvel.

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Как сообщает портал Hollywood Reporter, сольник русской шпионки Наташи Романофф со Скарлетт Йохансон в главной роли с 6 ноября 2020 года «переезжает» на 7 мая 2021 года, автоматически сдвигаются и последующие релизы Marvel.

Так фильм про первого азиатского супергероя «Шан-Чи и легенда десяти колец», где зрителям обещали показать настоящего Мандарина, с 7 мая сдвинулся на 9 июля 2021 года. А фильм «Вечные» про бессмертную расу, в котором снялись Анджелина Джоли и Ричард Мэдден, – с 10 февраля аж на 5 ноября 2021 года.

При этом все еще на 2020 год значится премьера сериала для стримингового сервиса Disney+ «Ванда/Вижн». На днях зрителям представили трейлер. «Сокол и Зимний солдат», также планировавшийся на 2020 год, выйдет только в следующем. Disney пока не сделала официального заявления по этому поводу, однако изменила дату выхода шоу на своём официальном сайте.

На 2021 также все еще назначен шестисерийный сериал «Локи», съемки которого ранее также были прерваны из-за пандемии, но недавно возобновились. Об этом журналистам сообщила актриса Гугу Эмбата-Ро, ее роль в шоу пока неизвестна.

Disney объявила и о других переносах. «Вестсайдская история» смещается с 18 декабря 2020 года на 10 декабря 2021 года, «Смерть на Ниле» «переезжает» с 23 октября на 18 декабря 2020 года, а приквел популярной истории про британских супершпионов под названием «King's Man: Начало» – с 26 февраля на 12 февраля 2021 года.

Как уточняет портал, последний раунд изменений в календаре Disney подчеркивает сохраняющиеся проблемы, с которыми сталкиваются кассовые сборы в условиях продолжающейся пандемии, а также задержек производства. Они также следят за слабыми кассовыми сборами фильма Кристофера Нолана в США.

Кинотеатры на некоторых ведущих рынках в США еще даже не открыты, и растет беспокойство по поводу второй волны случаев COVID-19 этой осенью и зимой как внутри страны, так и за рубежом. Между тем в России, несмотря на смягчение ограничений в большинстве регионов, ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом вновь начал увеличиваться.

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