«Мулан»: коня на скаку остановит, в горящую фанзу войдет

Фильм «Мулан», громкий ремейк диснеевского мультфильма 1998 года, вышел 10 сентября в российский прокат. Из-за пандемии релиз перенесли почти на полгода, а само кино одновременно с появлением в кинотеатрах стартовало на стриминговой платформе Disney+. Удалось ли создателям переосмыслить классический сюжет про девушку, поневоле ставшую солдатом?Хуа Мулан — героиня китайской поэмы, которая пошла на войну вместо своего престарелого отца, несмотря на то, что в армию брали лишь мужчин. Произведение было написано в VI веке. Образ Мулан многократно экранизировали, фильм 2020 года стал девятой по счету попыткой.
Премьера в России: 10 сентября 2020 года
Страна, производство: США, кинокомпания Walt Disney Pictures
Жанр: эпическое фэнтези
Режиссер: Ники Каро
Актеры: Лю Ифэй, Джет Ли, Донни Йен, Гун Ли
Продолжительность: 105 минут
Бюджет: 200 миллионов долларов
Возраст: 12+
Сюжет: реальность вместо мультфильма
Ремейк «Мулан» 2020 года феноменален своим бюджетом — на производство ушло 200 миллионов долларов. За обновление истории отвечала режиссер Ники Каро, что дало критикам повод разглядеть в картине очередной манифест феминизма, завернутый в сказочно-исторический сюжет.
Действительно, сюжет фильма имеет серьезные отступления от классического мультфильма 1998 года, хотя общая канва происходящего остается прежней. Все начинается с объявления императора — Китаю нужна армия для защиты страны от захватчиков, из каждой семьи призывается воин-мужчина.
Отец Мулан — солдат-ветеран, но он серьезно болен и рискует умереть в результате призыва. Девушка самостоятельно решает заменить его, вступив в ряды армии. Ради своей цели героиня искусно маскируется под мужчину, ведь женщинам нет места в рядах императорских вооруженных сил.
Вынужденная скрывать свою природу от посторонних людей, Мулан вступает в противоборство с могущественным злодеем, желающим захватить Китай. Одновременно девушке предстоит пройти классические этапы взросления и преодолеть множество испытаний, чтобы доказать самой себе — она действительно может стать прекрасным воином.
Ремейк в поисках новой аудитории
Далее начинаются отличия в сюжете, которые существенно меняют восприятие картины. Ремейк воспринимается куда серьезнее, юмор мультфильма практически исчез. Например, создатели решили полностью вырезать из классической истории дракончика Мушу и Сверчка, которые придавали мультфильму комедийные оттенки.
Образ Мулан также претерпел отличия — в мультфильме она отправилась на войну ради поиска самой себя, тогда как в фильме она идет на войну ради долга и желания не запятнать честь семьи. Девушке придали современные черты — она показана хозяйкой своей жизни, тогда как в классическом сюжете Мулан сталкивается с необходимостью нарушить множество запретов.
В мультфильме тайна личности Мулан всплывает случайно — раненая девушка попадает к лекарю. В фильме она решает сама рассказать о себе. В результате Мулан попадает на поле боя, открыто идентифицировав себя в качестве женщины. Появляется мотив честности, однако все это выглядит попыткой осовременить сюжет.
Романтическая линия в мультфильме ярко выражена, тогда как в фильме любовь подается намеками и недомолвками. В анимационной ленте Мулан влюбляется в своего командира, в фильме — в своего сослуживца. Однако любовная линия в ремейке не играет серьезной роли, Мулан остается воином и не видит себя в роли жены.
Съемки: дорого и богато
Поиск актрисы занял у создателей картины много времени — они посетили пять стран, встретились с тысячей кандидаток. Требования к ним были серьезные: владение боевыми искусствами, китайская внешность, отличное знание английского языка. В итоге роль Мулан досталась китайской звезде Лю Ифэй.
Помимо главной героини в ленте засветился известный Донни Йен, мастер ушу, который снимался в серии фильмов «Ип Ман», а также в «Звездных войнах». Актриса Гун Ли сыграла роль ведьмы Сянь Лан, культовая звезда Джет Ли сыграл императора.
Картину снимали в разных частях Новой Зеландии и Китая, бюджет вырос до 200 миллионов долларов «из-за беспрецедентного и масштабного производства», как заявили создатели фильма. Средства ушли на сложный кастинг, натуральные локации для съемок, сложные для исторической картины визуальные эффекты.
Критики и зрители: мнения разделились
Критики достаточно благосклонно приняли картину, похвалив визуальную часть, боевые сцены и героев, тогда как зрители восприняли ремейк классической истории намного хуже. Так, на портале Rotten Tomatoes эксперты выставили фильму 76% «свежести», тогда как зрители расщедрились всего на 53%.
Портал Kritikanstvo «одарил» ленту 62% голосов. На IMDb у Мулан достаточно низкие 5,6 баллов от зрителей, Metacritic выставил куда более высокие 67% от экспертов. Российский «КиноПоиск» пока ставит картине всего 5,4 балла.
По мнению критика Юлии Лялиной, образ Мулан начинает походить на небезызвестную Рей из последних «Звездных войн» — ее неуязвимость сочетается с внутренней силой. Дмитрий Шепелев признает, что картина обладает художественной целостностью, но проигрывает оригинальной истории.
В целом зрители отмечают, что ремейк слишком «стерилен» и пытается отойти от сказочности своего первоисточника. При этом классические черты фильмов Disney никуда не пропали и назвать историю по-настоящему взрослой тоже нельзя.
Стоит ли смотреть
«Мулан» действительно переосмысливает классический сюжет и отказывается от фэнтезийных мотивов, однако при этом фильм остается красивым и богатым на экшен, не забывая показывать внутренние переживания главной героини.
Мулан — вовсе не очередная диснеевская принцесса, как утверждают некоторые критики. Девушка выполняет свой долг, а ее образ приближает фильм к таким шедеврам китайского кино, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Герой».
При этом было бы смехотворно сравнивать «Мулан» с такими историческими гигантами, как «Храброе сердце» или «Гладиатор», для этого ремейк слишком поверхностный, проглядывают магические и детские «ушки» первоисточника. Вместо драмы здесь классическое развлекательное зрелище.
«Мулан» трудно назвать реалистичной и глубокой картиной, однако фильм красив и масштабен. К тому же, это самая дорогая постановка в истории кинематографа от женщины-режиссера. Вряд ли новинка поразит воображение зрителей, но пропустить ее нельзя — диснеевские экранизации всегда держат свою планку качества.