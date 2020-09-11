«Мулан»: коня на скаку остановит, в горящую фанзу войдет

Фильм «Мулан», громкий ремейк диснеевского мультфильма 1998 года, вышел 10 сентября в российский прокат. Из-за пандемии релиз перенесли почти на полгода, а само кино одновременно с появлением в кинотеатрах стартовало на стриминговой платформе Disney+. Удалось ли создателям переосмыслить классический сюжет про девушку, поневоле ставшую солдатом?

Хуа Мулан — героиня китайской поэмы, которая пошла на войну вместо своего престарелого отца, несмотря на то, что в армию брали лишь мужчин. Произведение было написано в VI веке. Образ Мулан многократно экранизировали, фильм 2020 года стал девятой по счету попыткой.

10 сентября 2020 года

США, кинокомпания Walt Disney Pictures

эпическое фэнтези

Ники Каро

Лю Ифэй, Джет Ли, Донни Йен, Гун Ли

105 минут

200 миллионов долларов

12+

Сюжет: реальность вместо мультфильма

Премьера в России:Страна, производство:Жанр:Режиссер:Актеры:Продолжительность:Бюджет:Возраст:

Ремейк «Мулан» 2020 года феноменален своим бюджетом — на производство ушло 200 миллионов долларов. За обновление истории отвечала режиссер Ники Каро, что дало критикам повод разглядеть в картине очередной манифест феминизма, завернутый в сказочно-исторический сюжет.

Действительно, сюжет фильма имеет серьезные отступления от классического мультфильма 1998 года, хотя общая канва происходящего остается прежней. Все начинается с объявления императора — Китаю нужна армия для защиты страны от захватчиков, из каждой семьи призывается воин-мужчина.

Фото: © кадр из фильма

Отец Мулан — солдат-ветеран, но он серьезно болен и рискует умереть в результате призыва. Девушка самостоятельно решает заменить его, вступив в ряды армии. Ради своей цели героиня искусно маскируется под мужчину, ведь женщинам нет места в рядах императорских вооруженных сил.

Вынужденная скрывать свою природу от посторонних людей, Мулан вступает в противоборство с могущественным злодеем, желающим захватить Китай. Одновременно девушке предстоит пройти классические этапы взросления и преодолеть множество испытаний, чтобы доказать самой себе — она действительно может стать прекрасным воином.

Ремейк в поисках новой аудитории

Далее начинаются отличия в сюжете, которые существенно меняют восприятие картины. Ремейк воспринимается куда серьезнее, юмор мультфильма практически исчез. Например, создатели решили полностью вырезать из классической истории дракончика Мушу и Сверчка, которые придавали мультфильму комедийные оттенки.

Образ Мулан также претерпел отличия — в мультфильме она отправилась на войну ради поиска самой себя, тогда как в фильме она идет на войну ради долга и желания не запятнать честь семьи. Девушке придали современные черты — она показана хозяйкой своей жизни, тогда как в классическом сюжете Мулан сталкивается с необходимостью нарушить множество запретов.

Фото: © кадр из фильма

В мультфильме тайна личности Мулан всплывает случайно — раненая девушка попадает к лекарю. В фильме она решает сама рассказать о себе. В результате Мулан попадает на поле боя, открыто идентифицировав себя в качестве женщины. Появляется мотив честности, однако все это выглядит попыткой осовременить сюжет.

Романтическая линия в мультфильме ярко выражена, тогда как в фильме любовь подается намеками и недомолвками. В анимационной ленте Мулан влюбляется в своего командира, в фильме — в своего сослуживца. Однако любовная линия в ремейке не играет серьезной роли, Мулан остается воином и не видит себя в роли жены.

Съемки: дорого и богато

Поиск актрисы занял у создателей картины много времени — они посетили пять стран, встретились с тысячей кандидаток. Требования к ним были серьезные: владение боевыми искусствами, китайская внешность, отличное знание английского языка. В итоге роль Мулан досталась китайской звезде Лю Ифэй.

Помимо главной героини в ленте засветился известный Донни Йен, мастер ушу, который снимался в серии фильмов «Ип Ман», а также в «Звездных войнах». Актриса Гун Ли сыграла роль ведьмы Сянь Лан, культовая звезда Джет Ли сыграл императора.

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Картину снимали в разных частях Новой Зеландии и Китая, бюджет вырос до 200 миллионов долларов «из-за беспрецедентного и масштабного производства», как заявили создатели фильма. Средства ушли на сложный кастинг, натуральные локации для съемок, сложные для исторической картины визуальные эффекты.

Критики и зрители: мнения разделились

Критики достаточно благосклонно приняли картину, похвалив визуальную часть, боевые сцены и героев, тогда как зрители восприняли ремейк классической истории намного хуже. Так, на портале Rotten Tomatoes эксперты выставили фильму 76% «свежести», тогда как зрители расщедрились всего на 53%.

Портал Kritikanstvo «одарил» ленту 62% голосов. На IMDb у Мулан достаточно низкие 5,6 баллов от зрителей, Metacritic выставил куда более высокие 67% от экспертов. Российский «КиноПоиск» пока ставит картине всего 5,4 балла.

Фото: © кадр из фильма

По мнению критика Юлии Лялиной, образ Мулан начинает походить на небезызвестную Рей из последних «Звездных войн» — ее неуязвимость сочетается с внутренней силой. Дмитрий Шепелев признает, что картина обладает художественной целостностью, но проигрывает оригинальной истории.

В целом зрители отмечают, что ремейк слишком «стерилен» и пытается отойти от сказочности своего первоисточника. При этом классические черты фильмов Disney никуда не пропали и назвать историю по-настоящему взрослой тоже нельзя.

Стоит ли смотреть

«Мулан» действительно переосмысливает классический сюжет и отказывается от фэнтезийных мотивов, однако при этом фильм остается красивым и богатым на экшен, не забывая показывать внутренние переживания главной героини.

Мулан — вовсе не очередная диснеевская принцесса, как утверждают некоторые критики. Девушка выполняет свой долг, а ее образ приближает фильм к таким шедеврам китайского кино, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Герой».

Фото: © кадр из фильма

При этом было бы смехотворно сравнивать «Мулан» с такими историческими гигантами, как «Храброе сердце» или «Гладиатор», для этого ремейк слишком поверхностный, проглядывают магические и детские «ушки» первоисточника. Вместо драмы здесь классическое развлекательное зрелище.

«Мулан» трудно назвать реалистичной и глубокой картиной, однако фильм красив и масштабен. К тому же, это самая дорогая постановка в истории кинематографа от женщины-режиссера. Вряд ли новинка поразит воображение зрителей, но пропустить ее нельзя — диснеевские экранизации всегда держат свою планку качества.