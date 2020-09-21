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Странную жизнь Ванды и Вижна показали в трейлере сериала

Источник:
Sibnet.ru
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Опубликован трейлер сериала «Ванда/Вижн», одного из проектов киновселенной Marvel, который расскажет о жизни Алой ведьмы и искусственного интеллекта по имени Вижн, погибшего от рук Таноса в «Войне бесконечности».

Подробности сюжета не разглашались. Судя по трейлеру, сериал снят в стиле ситкомов 1950-х годов. Вижн, роль которого исполнил Пол Бетанни, и Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) живут в американском пригороде.

«Ванда Максимофф и Вижен – два сверхмощных существа, живущие идеализированной пригородной жизнью – начинают подозревать, что все не так, как кажется», – сказано в описании к трейлеру.

Это первый проект студии, который выйдет исключительно на стриминговой платформе Disney+. Дата релиза не сообщается, он запланирован на 2020 год. Сериал представляет собой смесь классического телевидения и кинематографической вселенной Marvel

Ранее сообщалось, что сюжет «Ванды/Вижна» будет связан с фильмом «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», где Алая ведьма предположительно может стать одним из отрицательных персонажей. Кроме того, в сериале сыграет Тейона Паррис. Это «взрослая версия» Моники Рамбо, которую зрители видели в фильме «Капитане Марвел».

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