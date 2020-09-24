Пьяный водитель в Иркутске протаранил две машины и маршрутку

Пьяный водитель в Иркутске сел за руль внедорожника и протаранил две легковушки, а затем маршрутку, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В среду утром в Свердловском районе столицы Приангарья внедорожник Toyota Tundra подъехал к стоянке и внезапно врезался в стоящие автомобили Toyota Dyna и Toyota Passo. После чего водитель покинул место происшествия.

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На улице Лермонтова он врезался в маршрутный микроавтобус Fiat Ducato. По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.

Водитель попытался уехать, но заехал на бордюр и не смог выбраться. Там его и задержали прибывшие на место сотрудники ДПС.

Полицейские установили, что 46-летний водитель был пьян, однако проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. Возбуждены административные производства. В отношении нарушителя также составили административный материал за выезд на полосу встречного движения.