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Водители заметили вежливость сотрудников ГИБДД

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Треть российских водителей заметили, что сотрудники ГИБДД стали вежливее, таковы данные опроса автомобильного сайта «Дром».

Водители отвечали на вопрос: «Сотрудники ГИБДД стали вежливее, вы согласны?» Более трети (34%) заметили это. Около трети (28%) считают, что «они и раньше были вежливыми». 20% высказались, что инспекторы хамят, как и раньше.

12% отметили, что сотрудники стали вежливее на дорогах, а при оформлении документов — нет, а 5% придерживались противоположной точки зрения.

В Самарской области проживает самый высокий процент водителей, которые заметили, что дорожная полиция стала вежливей – 44%. За ней следуют республика Саха (Якутия) и Московская область, где этот вариант ответа набрал по 42%.

В Хакасии 37% жителей считает, что сотрудники ГИБДД и раньше были вежливыми. В Воронежской области, наоборот, 37% выбрали вариант «Нет, везде хамят как раньше». Это самый высокий показатель по стране.

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