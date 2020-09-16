Водители заметили вежливость сотрудников ГИБДД

Треть российских водителей заметили, что сотрудники ГИБДД стали вежливее, таковы данные опроса автомобильного сайта «Дром».

Водители отвечали на вопрос: «Сотрудники ГИБДД стали вежливее, вы согласны?» Более трети (34%) заметили это. Около трети (28%) считают, что «они и раньше были вежливыми». 20% высказались, что инспекторы хамят, как и раньше.

12% отметили, что сотрудники стали вежливее на дорогах, а при оформлении документов — нет, а 5% придерживались противоположной точки зрения.

В Самарской области проживает самый высокий процент водителей, которые заметили, что дорожная полиция стала вежливей – 44%. За ней следуют республика Саха (Якутия) и Московская область, где этот вариант ответа набрал по 42%.

В Хакасии 37% жителей считает, что сотрудники ГИБДД и раньше были вежливыми. В Воронежской области, наоборот, 37% выбрали вариант «Нет, везде хамят как раньше». Это самый высокий показатель по стране.