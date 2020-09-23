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Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты

Источник:
РГ
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла закон, предусматривающий рост акциза на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году. Ранее рост акциза в следующем году планировался на 4%.

Согласно документу, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за 1 тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, повысить акциз на 20% предлагается и на другие виды табачной продукции: на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак.

«В части табака уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака», — приводит РГ слова замминистра финансов РФ Алексей Сазанова.

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При этом в Минфине не исключают рисков роста объема нелегального рынка, поэтому вместе с Минсельхозом будут прорабатывать соответствующие меры.

Ранее рост акциза в следующем году планировался на 4%. В Минфине спрогнозировали, что сверхплановое повышение приведет к увеличению цены пачки сигарет на 20 рублей.

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